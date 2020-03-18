Коронавирус в Черновцах: больные дети и их матери чувствуют себя хорошо

У трех детей детей и их матерей болезнь протекает в несложной форме

У трех детей детей и их матерей болезнь протекает в несложной форме

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Черновицкую ОГА

Больные коронавирусом трое буковинских детей 10 лет, одни год и десять месяцев и шесть месяцев, а также их матери, результаты которых подтвердили 17 марта, чувствуют себя хорошо и не имеют лихорадки и повышенной температуры тела. Об этом сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

"Дети и их матери, у которых подтвердили коронавирус, чувствуют себя хорошо. Температуры и лихорадки не имеют, пневмонии тоже. Форма заболевания несложная", - сказала Гусак.

Она добавила, что с 10 случаев заболевания коронавирус на Буковине 7 - это контактные лица от людей, у которых обнаружили эту болезнь раньше.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и. Киев (2).

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