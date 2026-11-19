Фото: ГСЧС

В Киеве в результате российских обстрелов погиб один человек, еще четверо получили ранения. Спасателям удалось спасти двух человек, среди которых подросток. В нескольких районах столицы возникли пожары, повреждены жилые и нежилые здания, автомобили и постройки

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

В Подольском районе в результате вражеской атаки загорелся трехэтажный жилой дом и гараж. Одного пострадавшего спасатели передали медикам.

По другому адресу возник пожар в трехэтажном нежилом здании. Также под удар попало здание пожарно-спасательного подразделения.

Еще один пожар произошел в шестиэтажном жилом доме. В результате обстрела там частично разрушен фасад.

Во время тушения огня спасатели эвакуировали и спасли двух человек, среди которых подросток. На этой локации пострадали три человека.

В Оболонском районе зафиксировано падение обломков российского беспилотника на открытой территории.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В Шевченковском районе обломки рухнули на открытой территории Владимирского кафедрального собора. В результате повреждены 12 легковых автомобилей, окна храма, а также остекление здания расположенного рядом посольства и автомобили.

Все пожары, возникшие в результате российской атаки, спасатели ликвидировали.

Напомним, что в Киеве в результате российской атаки 19 ноября погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Четырех пострадавших медики госпитализировали. Обломки российских беспилотников падали в нескольких районах столицы, в том числе в центре города.