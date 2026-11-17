В Киеве мужчина трижды ударил ножом родного брата в грудь
В Киеве 57-летний мужчина во время ссоры нанес родному брату три ножевых ранения в грудь. Потерпевшего госпитализировали, а нападавшего задержали неподалеку от места преступления. За совершенное ему грозит до восьми лет лишения свободы
Об этом сообщили в полиции Киева, передает RegioNews .
По данным правоохранителей, инцидент произошел во время совместного застолья. 55-летний киевлянин распивал алкогольные напитки со своим 57-летним братом. Между родственниками возникла ссора, во время которой старший мужчина схватил кухонный нож и трижды ударил им брата в грудь.
После нападения злоумышленник скрылся.
Раненый мужчина смог самостоятельно выйти из дома и дойти до ближайшего магазина, где попросил о помощи. Медики госпитализировали его в больницу.
Сотрудники отдела криминальной полиции разыскали и задержали нападающего недалеко от места преступления.
Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, что в Кривом Роге правоохранители задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений 61-летнему горожанину. Потерпевший скончался в больнице от полученных травм.