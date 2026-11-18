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В среду, 18 ноября, русские войска продолжили атаковать Киевскую область ударными дронами. В Вышгородском районе в результате вражеской атаки пострадали два человека

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

Пострадавшая женщина получила травму руки. Ее состояние и характер травм уточняются. Также пострадала 12-летняя девочка, находившаяся в одном из домов во время атаки.

На месте попадания загорелись два частных дома и легковой автомобиль. Повреждения получили и соседние дома.

На месте работают спасатели и медики. Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, в течение ночи и утра 18 ноября российские войска атаковали ударными беспилотниками пять областей Украины. Основными целями стали объекты энергетики, гражданские предприятия и жилищная застройка.