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Об этом сообщила начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная, передает RegioNews.

Ночью в результате российской атаки пострадало одно из предприятий области. Также в разных районах взрывной волной повреждены частные дома, нежилые постройки и АЗС.

Днем под удар попал объект энергетической инфраструктуры.

Соответствующие службы ликвидируют последствия атак и проводят работы по восстановлению электроснабжения.

Напомним, количество пострадавших в результате российского удара по рынку в Златополе Харьковской области возросло до 12 человек.