Фото: Нацполиция

В Киеве 23-летний молодой человек стал жертвой ограбления. Ему распылили баллончик в лицо.

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Это произошло посреди улицы. К 23-летнему парню подошел мужчина и попросил сигарету. Однако потом злоумышленник распилил ему в лицо газовый баллончик, оттащил за здание магазина и с угрозами забрал из кармана 3 тысячи гривен, и скрылся.

Правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 36-летний киевлянин. Суд назначил ему наказание в размере 8 лет и 1 месяца лишения свободы.

Напомним, что в Днепре задержан мужчина, ограбивший женщину. Это произошло после того, как он провожал ее домой.