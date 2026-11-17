В Киеве мужчине распылили в лицо баллончик и ограбили
В Киеве 23-летний молодой человек стал жертвой ограбления. Ему распылили баллончик в лицо.
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
Это произошло посреди улицы. К 23-летнему парню подошел мужчина и попросил сигарету. Однако потом злоумышленник распилил ему в лицо газовый баллончик, оттащил за здание магазина и с угрозами забрал из кармана 3 тысячи гривен, и скрылся.
Правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 36-летний киевлянин. Суд назначил ему наказание в размере 8 лет и 1 месяца лишения свободы.
Напомним, что в Днепре задержан мужчина, ограбивший женщину. Это произошло после того, как он провожал ее домой.
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