Коррупция в НМУ имени Богомольца: должностные лица и подрядчики "присвоили" 15 млн грн на ремонтах

Фото: Киевская городская прокуратура

При процессуальном руководстве прокуроров разоблачена преступная схема растраты бюджетных средств при проведении ремонтных работ в Национальном медицинском университете им. А.А. Богомольца. Подозрения получит три человека

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

Установлено, что одна из подозреваемых организовала схему завладения деньгами, выделенными на ремонтные работы зданий медицинского университета.

Она обеспечивала формальное участие в тендерах на проведение ремонтных работ подконтрольных предприятий, создававших видимость конкуренции. В дальнейшем с победителем заключали договор на проведение работ, стоимость и объемы которых в документах завышали.

Вырученные из бюджета средства в дальнейшем перечислялись на подконтрольные субъекты хозяйствования и выводились наличными. Таким образом, на ремонте фасада и кровли одного из корпусов Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца в 2021 году подозреваемые завладели более 15 млн гривен.

О подозрениях в пособничестве завладению бюджетными деньгами сообщено:

лицу, обеспечивающему создание и участие подконтрольных предприятий в тендерах университета.

инженеру по техническому надзору, осуществлявшему надзор за проводимыми работами;

бывшему начальнику отдела капитальных ремонтов и строительству Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца.

Относительно лиц, непосредственно завладевших деньгами университета, обвинительные акты уже находятся на рассмотрении суда.

Напомним, что в Киеве за пособничество завладению 2 млн грн будут судить инженера , осуществлявшего надзор за ремонтом здания медуниверситета.