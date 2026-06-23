Коррупция в НМУ имени Богомольца: должностные лица и подрядчики "присвоили" 15 млн грн на ремонтах
При процессуальном руководстве прокуроров разоблачена преступная схема растраты бюджетных средств при проведении ремонтных работ в Национальном медицинском университете им. А.А. Богомольца. Подозрения получит три человека
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .
Установлено, что одна из подозреваемых организовала схему завладения деньгами, выделенными на ремонтные работы зданий медицинского университета.
Она обеспечивала формальное участие в тендерах на проведение ремонтных работ подконтрольных предприятий, создававших видимость конкуренции. В дальнейшем с победителем заключали договор на проведение работ, стоимость и объемы которых в документах завышали.
Вырученные из бюджета средства в дальнейшем перечислялись на подконтрольные субъекты хозяйствования и выводились наличными. Таким образом, на ремонте фасада и кровли одного из корпусов Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца в 2021 году подозреваемые завладели более 15 млн гривен.
О подозрениях в пособничестве завладению бюджетными деньгами сообщено:
- лицу, обеспечивающему создание и участие подконтрольных предприятий в тендерах университета.
- инженеру по техническому надзору, осуществлявшему надзор за проводимыми работами;
- бывшему начальнику отдела капитальных ремонтов и строительству Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца.
Относительно лиц, непосредственно завладевших деньгами университета, обвинительные акты уже находятся на рассмотрении суда.
Напомним, что в Киеве за пособничество завладению 2 млн грн будут судить инженера , осуществлявшего надзор за ремонтом здания медуниверситета.