В Киеве отремонтировали Северный мост после российской атаки
Специалисты КП "Киевавтодормост" восстановили участок Северного моста в Киеве, который был поврежден в результате российской атаки 4 октября. Работы включали восстановление конструкции моста и дорожного покрытия
Об этом сообщили в КГГА, передает RegioNews .
На поврежденном участке укрепили основание проезжей части и перекрыли его специальной металлической плитой. После этого специалисты восстановили асфальтобетонное покрытие.
Также мостовики восстановили поврежденные элементы конструкции, соединяющие отдельные части моста и обеспечивающие его прочность и стойкость.
Ранее специалисты КП "Киевтеплоэнерго" восстановили поврежденную в результате атаки тепломагистраль.
В результате жителям Деснянского района возобновили поставки горячей воды.
Напомним, Северный мост был поврежден во время российской атаки на Киев 4 октября.