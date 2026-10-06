В Киеве отремонтировали Северный мост после российской атаки

Фото: hromadske.ua

Специалисты КП "Киевавтодормост" восстановили участок Северного моста в Киеве, который был поврежден в результате российской атаки 4 октября. Работы включали восстановление конструкции моста и дорожного покрытия

Об этом сообщили в КГГА, передает RegioNews .

На поврежденном участке укрепили основание проезжей части и перекрыли его специальной металлической плитой. После этого специалисты восстановили асфальтобетонное покрытие.

Также мостовики восстановили поврежденные элементы конструкции, соединяющие отдельные части моста и обеспечивающие его прочность и стойкость.

Ранее специалисты КП "Киевтеплоэнерго" восстановили поврежденную в результате атаки тепломагистраль.

В результате жителям Деснянского района возобновили поставки горячей воды.

Напомним, Северный мост был поврежден во время российской атаки на Киев 4 октября.