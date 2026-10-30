Удар баллистикой по Киеву: один человек погиб, повреждены дома и автомобили

Фото: ГСЧС Киева

Вечером 29 октября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву баллистическими ракетами. В результате атаки погиб один человек

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и КГВА, передает RegioNews.

После объявления воздушной тревоги в столице раздались взрывы. Мэр Киева призвал жителей находиться в укрытиях.

В Дарницком районе зафиксировали попадание в складские здания, где возник пожар. На место оперативно направили экстренные службы.

Также последствия атаки были зафиксированы в Днепровском районе. Обломки ракеты упали во дворе жилого комплекса, в результате чего возникло возгорание. По другому адресу взрывной волной выбило окна в жилом доме, также повреждены автомобили.

Кроме того, частично разрушено здание магазина вблизи жилого комплекса. Пожар, возникший после падения обломков, удалось локализовать.

Впоследствии в КГВА сообщили о гибели одного человека в результате российской атаки. Информация о других возможных пострадавших уточняется.

Напомним, в течение 29 октября российские войска почти 40 раз атаковали беспилотниками и артиллерией четыре района Днепропетровской области. Погибли 14 человек в результате удара по железнодорожному вокзалу Днепра, еще 18 человек получили ранения.