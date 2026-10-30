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30 октября 2026, 07:04

Удар баллистикой по Киеву: один человек погиб, повреждены дома и автомобили

30 октября 2026, 07:04
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Фото: ГСЧС Киева
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Вечером 29 октября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву баллистическими ракетами. В результате атаки погиб один человек

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и КГВА, передает RegioNews.

После объявления воздушной тревоги в столице раздались взрывы. Мэр Киева призвал жителей находиться в укрытиях.

В Дарницком районе зафиксировали попадание в складские здания, где возник пожар. На место оперативно направили экстренные службы.

Также последствия атаки были зафиксированы в Днепровском районе. Обломки ракеты упали во дворе жилого комплекса, в результате чего возникло возгорание. По другому адресу взрывной волной выбило окна в жилом доме, также повреждены автомобили.

Кроме того, частично разрушено здание магазина вблизи жилого комплекса. Пожар, возникший после падения обломков, удалось локализовать.

Впоследствии в КГВА сообщили о гибели одного человека в результате российской атаки. Информация о других возможных пострадавших уточняется.

Напомним, в течение 29 октября российские войска почти 40 раз атаковали беспилотниками и артиллерией четыре района Днепропетровской области. Погибли 14 человек в результате удара по железнодорожному вокзалу Днепра, еще 18 человек получили ранения.

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Киев авто повреждения дома российская армия Дарницкий район Днепровский район Балистика
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