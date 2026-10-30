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30 октября 2026, 07:29

На Запорожье из-за российских атак двое погибших и 23 пострадавших

30 октября 2026, 07:29
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Фото: Совет обороны Запорожской области
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 792 удара по 56 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак погибли два человека, еще 23 получили ранения, среди пострадавших – несовершеннолетний.

Российские войска применили разные виды вооружения для обстрелов региона.

В частности, зафиксировано:

  • 20 авиаударов – по Кушугуму, Камышувахе, Таврическому и другим населенным пунктам.
  • 624 атаки БпЛА разных модификаций, преимущественно FPV-дронов, по Запорожью и десяткам населенных пунктов области.
  • 5 обстрелов из РСЗО – по Запорожью, Магдалиновке, Таврическому и Орехову.
  • 143 артиллерийских удара по населенным пунктам Запорожской области.

Также за сутки поступило 148 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, утром 29 октября российские войска атаковали FPV-дроном муниципальный автобус в Запорожье. Затем под удар вражеского беспилотника попал троллейбус. В результате атак пострадали семь человек.

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