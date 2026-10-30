На Запорожье из-за российских атак двое погибших и 23 пострадавших

Фото: Совет обороны Запорожской области

За прошедшие сутки российские войска нанесли 792 удара по 56 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак погибли два человека, еще 23 получили ранения, среди пострадавших – несовершеннолетний.

Российские войска применили разные виды вооружения для обстрелов региона.

В частности, зафиксировано:

20 авиаударов – по Кушугуму, Камышувахе, Таврическому и другим населенным пунктам.

624 атаки БпЛА разных модификаций, преимущественно FPV-дронов, по Запорожью и десяткам населенных пунктов области.

5 обстрелов из РСЗО – по Запорожью, Магдалиновке, Таврическому и Орехову.

143 артиллерийских удара по населенным пунктам Запорожской области.

Также за сутки поступило 148 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, утром 29 октября российские войска атаковали FPV-дроном муниципальный автобус в Запорожье. Затем под удар вражеского беспилотника попал троллейбус. В результате атак пострадали семь человек.