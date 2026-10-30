Днепр снова остался без света: поврежденная энергосистема не выдерживает нагрузки
Днепр снова обесточен. Энергосистема, поврежденная российскими ударами, не выдерживает нагрузки
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
Энергетики работали над восстановлением света всю ночь и продолжают ремонтные работы. К ним привлекли максимальное количество бригад.
Основные системы жизнеобеспечения города переходят на резервное питание от генераторов.
Напомним, в результате вражеских ударов по Днепру 29 октября более 350 тысяч абонентов в городе и близлежащих населенных пунктах остались без электроснабжения.
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
В Одессе произошел пожар в 12-этажке: погиб мужчина
30 октября 2026, 10:43Прилет по торговому центру в Харькове: пострадали четыре женщины
30 октября 2026, 10:41Зеленский готов говорить с Путиным о территориях: заявление Сибиги
30 октября 2026, 10:34На Закарпатье парень организовывал незаконное пересечение границы за 10 тысяч евро
30 октября 2026, 10:28Платежные карты с программами лояльности: как получить больше пользы от повседневных расходов
30 октября 2026, 10:1777 номеров для конспирации: СБУ разоблачила агента ФСБ в рядах ВСУ
30 октября 2026, 09:56Удар по вокзалу Днепра: в больницах остаются 11 раненых
30 октября 2026, 09:49Гуманитарная миссия в Олешках: для выезда гражданских подготовили 25 автобусов
30 октября 2026, 09:40Россияне ударили по ТЦ В Харькове: есть пострадавший
30 октября 2026, 09:35Дипломатический скандал с Южной Кореей: очередной провал Зеленского
30 октября 2026, 09:25
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все блоги »