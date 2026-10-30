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Днепр снова обесточен. Энергосистема, поврежденная российскими ударами, не выдерживает нагрузки

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Энергетики работали над восстановлением света всю ночь и продолжают ремонтные работы. К ним привлекли максимальное количество бригад.

Основные системы жизнеобеспечения города переходят на резервное питание от генераторов.

Напомним, в результате вражеских ударов по Днепру 29 октября более 350 тысяч абонентов в городе и близлежащих населенных пунктах остались без электроснабжения.