Иллюстративное фото: из открытых источников

Российские войска ночью и утром 30 октября атаковали промышленное предприятие в Полтавской области

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews.

Под прицелом врага оказалось одно из промышленных предприятий в Кременчугском районе.

По предварительной информации, люди не пострадали.

Информация о последствиях атак уточняется.

Напомним, в Кременчуге после российской атаки 29 октября погибли три человека, еще 32 пострадали, в том числе шестеро детей. 30 октября в Полтавской области объявлен День траура.