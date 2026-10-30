Россияне дважды атаковали промышленное предприятие в Полтавской области
Российские войска ночью и утром 30 октября атаковали промышленное предприятие в Полтавской области
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews.
Под прицелом врага оказалось одно из промышленных предприятий в Кременчугском районе.
По предварительной информации, люди не пострадали.
Информация о последствиях атак уточняется.
Напомним, в Кременчуге после российской атаки 29 октября погибли три человека, еще 32 пострадали, в том числе шестеро детей. 30 октября в Полтавской области объявлен День траура.
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