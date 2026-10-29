В Ровно будут судить мужчину за поджог авто

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В Ровно в суд направили материалы уголовного производства в отношении 43-летнего жителя Дубенщины, подозреваемого в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Следователи процессуального руководства прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога.

На время досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Досудебное расследование было завершено, а материалы уголовного производства передали в суд. В случае доказательства вины мужчине грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Харькове судили мужчину за поджог авто. Машина принадлежала его бывшей девушке.