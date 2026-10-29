22:40  29 октября
В Ровно будут судить мужчину за поджог авто
22:05  29 октября
На Хортице обезвредили российскую авиабомбу ФАБ-500
20:55  29 октября
В Коломне авто полиции охраны наехало на собаку
UA | RU
UA | RU
29 октября 2026, 22:40

В Ровно будут судить мужчину за поджог авто

29 октября 2026, 22:40
Читайте також українською мовою
Фото иллюстративный: Информатор
Читайте також
українською мовою

В Ровно в суд направили материалы уголовного производства в отношении 43-летнего жителя Дубенщины, подозреваемого в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Следователи процессуального руководства прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога.

На время досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Досудебное расследование было завершено, а материалы уголовного производства передали в суд. В случае доказательства вины мужчине грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Харькове судили мужчину за поджог авто. Машина принадлежала его бывшей девушке.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд поджог Ровно автомобиль
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
На Хортице обезвредили российскую авиабомбу ФАБ-500
29 октября 2026, 22:05
В Кривом Роге предстанет перед судом водитель, который в нетрезвом состоянии стал виновником ДТП
29 октября 2026, 21:55
Россия атаковала Днепропетровщину дронами и артиллерией: есть погибшие и раненые дети
29 октября 2026, 21:16
В Коломне авто полиции охраны наехало на собаку
29 октября 2026, 20:55
В Днепре из-за атаки БпЛА загорелось общежитие училища
29 октября 2026, 20:04
$140 тысяч за разрешение на застройку: в Луцке будут судить депутата
29 октября 2026, 19:46
В Харькове водитель ездил с поддельным удостоверением: ему сообщили о подозрении
29 октября 2026, 19:20
В Кропивницком будут судить руководителя предприятий из-за 3,95 млн грн убытков на энергосервисе
29 октября 2026, 18:57
В Ровенской области обезвредили боевую часть русского дрона
29 октября 2026, 18:36
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Николай Княжицкий
Валерий Чалый
Виктор Ягун
Все блоги »