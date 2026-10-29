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29 октября 2026, 22:05

На Хортице обезвредили российскую авиабомбу ФАБ-500

29 октября 2026, 22:05
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Фото: ГСЧС
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На острове Хортица в Запорожье саперы ГСЧС обнаружили и контролируемо уничтожили российскую авиабомбу ФАБ-500. Опасный боеприпас после одного из российских обстрелов обнаружили местные лесоводы

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

Прибывшие на место специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям идентифицировали находку как авиабомбу ФАБ-500.

Операция по обезвреживанию была сложной из-за особенностей местности. Спецтехника не могла проехать к месту обнаружения боеприпаса, поэтому саперы несколько километров шли пешком через густые заросли.

Кроме того, из-за постоянных атак российских беспилотников работы приходилось неоднократно приостанавливать, чтобы обезопасить личный состав.

После подготовки пиротехники контролируемо уничтожили авиабомбу с соблюдением всех мер безопасности.

ГСЧС напоминает: если вы обнаружили подозрительный предмет, не приближайтесь к нему и не прикасайтесь к рукам. Немедленно сообщите о находке по номеру 101.

Напомним, что в Ровенском районе полицейские взрывотехники обезвредили боевую часть российского реактивного беспилотника, упавшую неподалеку от частного дома после поражения силами противовоздушной обороны.

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