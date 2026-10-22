У КМДА пояснили, коли після обстрілу відкриють станцію метро "Чернігівська"

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Станція метро "Чернігівська" на "червоній" гілці київського метрополітена постраждала внаслідок атаки російської балістики. Внаслідок обстрілу станцію перекрили та потяги там не зупиняють

Про це повідомили в КМДА, передає RegioNews.

Тепер представники міської влади повідомили, що уже в п'ятницю, 23 жовтня, станція метро "Чернігівська" на "червоній лінії" частково відновить роботу.

"23 жовтня на ст. м. "Чернігівська" відновить роботу вестибюль № 1 – вихід у напрямку ст. "Дарниця". Вестибюль працюватиме для пасажирів із 5:31 до 23:27", - кажуть в КМДА.

При цьому вестибюль № 2 у напрямку станції "Лісова" наразі лишається зачиненим для пасажирів.

Нагадаємо, внаслідок масованої російської атаки на столицю станція "Чернігівська" зазнала пошкоджень. Зокрема, постраждали вітражні вікна, платформа та фасад. Також було пошкоджено колії, контактну рейку, систему електропостачання та управління рухом.