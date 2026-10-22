Россия ударила ракетой с кассетной боеголовкой между Лаврой и монастырем в Киеве, — Зеленский

Фото: Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 22 октября российские войска применили против Киева три баллистических ракеты с кассетными боеголовками.

Об этом глава государства сообщил в Телеграмме, передает RegioNews .

Одна из них попала в Печерском районе между Киево-Печерской лаврой и Свято-Введенским монастырем. Повреждены здания монастыря, жилые дома, магазины, кафе и другие гражданские инфраструктуры.

По словам Зеленского, ракеты с кассетными боеголовками взрываются в воздухе во время заката на цель и способны поражать все вокруг в диаметре до 400 метров.

Президент подчеркнул, что удар по историческому центру столицы, по его мнению, был осознанным выбором оружия и места его применения.

"Это ещё один чрезвычайно показательный удар — показательный тем, что он неслучаен. Это осознанный выбор оружия, осознанный выбор района применения, осознанное стремление нанести как можно больше потерь и ущерба гражданскому населению. Рядом даже теоретически не было ни одного военного объекта, а оружие такое, что рассчитано на масштабное поражение", — заявил Владимир Зеленский.

Он также сообщил о продолжении российских атак на другие украинские города и общины. По его словам, под ударами находились Днепр, Марганец, Николаев, Херсон, населенные пункты Киевской, Житомирской, Донецкой, Харьковской, Черниговской и Ровенской областей. В Харькове русские войска поразили городскую электричку.

Отдельно президент обратил внимание на атаки по энергетической инфраструктуре. По его данным, с 11 октября зафиксировали более 170 попаданий по важным энергетическим объектам, несмотря на то, что часть российских беспилотников и ракет украинские силы ПВО сбивают.

Зеленский отметил, что у украинской разведки есть информация о приоритетах России относительно дальнейших атак на ближайшие недели. Он связал угрозы, в частности с задержками поставок систем противовоздушной обороны от партнеров.

Президент поручил Министерству обороны вместе с военным командованием и Министерством иностранных дел проинформировать международных партнеров о ситуации и угрозах. По его словам, важно ускорить поставки оборонительных пакетов, которые уже согласовали.

Напомним, что Россия выпустила по Киеву 21 баллистическую ракету , атаковав столицу тремя волнами с вечера. Под ударом оказались другие регионы Украины.