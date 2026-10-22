Фото: ОВА

Число погибших в результате российских обстрелов Хмельницкого 19 октября возросло до трех

Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.

В больнице скончалась 54-летняя женщина, которая получила тяжелые травмы.

Медики до последнего сражались за ее жизнь, однако ранения оказались слишком тяжелыми.

Напомним, вечером 19 октября в Хмельницком повреждения получили два предприятия. Также под удар попал жилищный сектор. Тогда погибли две женщины.