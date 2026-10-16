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16 октября 2026, 10:42

Готовил теракты в Харькове: агент РФ прятал бомбы под видом автозапчастей

16 октября 2026, 10:42
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Фото: СБУ
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СБУ задержала вблизи Харькова агента российской военной разведки, готовившего схроны с самодельными взрывными устройствами для серии терактов

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, российские спецслужбы переправляли взрывчатку в Харьковскую область с территории РФ с помощью беспилотников типа "Молния". Задачей агента было обустроить тайники, замаскировав взрывные устройства под автомобильные принадлежности.

В частности одну из самодельных бомб планировали замаскировать под автомобильный аккумулятор, другую – под автомобильную шину с диском. Координаты схронов агент должен был передать российской военной разведке. В дальнейшем исполнители терактов должны были унести взрывчатку и заложить ее в запланированных местах взрывов.

Сотрудники СБУ задокументировали деятельность подозреваемого и задержали его во время обустройства схрона.

Как установило расследование, задачу российской спецслужбы выполнял местный безработный, завербованный из-за прокремлевских комментариев в Telegram-чатах. Сначала он собирал информацию о расположении украинских военных в Харькове для подготовки российских ракетно-авиационных ударов. Впоследствии получил задачу встретить российский дрон со взрывчаткой.

Во время обыска в автомобиле задержанного изъяли более 4 кг взрывчатых веществ, три электродетонатора и готовое самодельное взрывное устройство, замаскированное под автомобильный аккумулятор.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенное в условиях военного положения.

Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Также решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном хранении взрывчатых веществ и устройств.

Напомним, СБУ задержала на Днепропетровщине женщину , подозреваемую в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Она собирала информацию об оборонных предприятиях и общественных организациях, поставляющих снаряжение украинским военным, для корректировки российских ракетно-дроновых атак.

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