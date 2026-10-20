В Ровенской области РФ атаковали торговый центр: есть раненые

Фото: Ровенская ОВА

В Ровенской области в результате атаки поврежден торговый центр. По предварительной информации, три человека получили ранения, двоих из них госпитализировали

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

На месте происшествия возник пожар. Продукты горения активно распространяются, поэтому жителей окрестных домов призывают закрыть окна.

На месте работают соответствующие службы.

Информация об обстоятельствах атаки и состоянии пострадавших уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате российских атак в Ровенской области во многих населенных пунктах исчезло электроснабжение.

В ночь на 20 октября РФ атаковала Украину 165 ударными БпЛ А типа Shahed (105 из них – реактивные), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 30 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 13 локациях.