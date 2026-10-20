В Киеве из-за российских атак погиб человек, семеро пострадали
В Киеве в результате российских атак 20 октября погиб один человек, еще семеро получили ранения. Пятерых пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести, еще двоим оказали медицинскую помощь амбулаторно. Все пострадавшие - взрослые
Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Татьяна Мостепан, передает RegioNews .
По ее словам, пять человек доставлены в медицинские учреждения, еще двоим оказали помощь без госпитализации.
Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что вражеский беспилотник упал возле автозаправочной станции на границе столицы с Киевской областью.
В результате атак в Киеве погиб один человек, семеро пострадали.
Напомним, ранее корреспондент RegioNews сообщил, что утром 20 октября под Киевом, у поселка Чабаны, зафиксировали прилет в районе торгового центра "Эпицентр". Над местом события поднимался густой черный дым.
По данным прокуратуры, погибли три человека , еще четверо ранены.