В пригороде Днепра после атаки РФ на склады нашли тела двух человек

Фото: Днепропетровская ОВА

В пригороде Днепра в результате российской атаки на складские помещения погибли два человека. Их тела обнаружили спасатели при ликвидации последствий удара

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

По его словам, после атаки на склады возник пожар. Спасатели потушили огонь и во время работ обнаружили тела двух погибших.

Личности погибших устанавливают.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате утреннего удара врага по складским помещениям в Днепре пострадали четыре человека, двое из них – в больнице. 33-летний мужчина находился в крайне тяжелом состоянии с ожогами всего тела. Также в тяжелом состоянии 30-летний мужчина с ожогами.