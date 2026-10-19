В Одессе задержана женщина, подозреваемая в государственной измене в пользу РФ

Фото: СБУ

В Одессе Служба безопасности Украины задержала женщину, подозреваемую в сотрудничестве с ФСБ РФ. По данным следствия, она собирала координаты украинских военных объектов, нефтеперерабатывающих предприятий и портовой инфраструктуры для подготовки российских ракетно-дроновых ударов.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает RegioNews .

По информации СБУ, задержанная работала торговой представительницей местной пищевой компании. Вниманию российской спецслужбы она попала, когда искала дополнительный заработок в Telegram-каналах. После вербовки женщина получала задание через посредника – сотрудника одного из отделов оккупационного Министерства внутренних дел РФ во временно оккупированном Крыму.

По указаниям куратора одесситка отслеживала места сосредоточения личного состава и техники украинских военных. Собранные данные она отмечала на Google Maps и передавала для отчета российской спецслужбе.

Отдельно, по данным следствия, женщина собирала информацию о расположении нефтеперерабатывающих предприятий и крупных логистических центров Одесского порта.

Чтобы скрыть свою деятельность, подозреваемая постоянно меняла маршруты общественного транспорта. Из его окон она фотографировала на телефоне расположение украинских объектов.

Сотрудники СБУ задокументировали действия женщины и задержали ее во время дополнительной разведки вблизи потенциальной цели. Во время задержания у нее изъяли смартфон с поличным, которые, по версии следствия, подтверждают сотрудничество с ФСБ.

Следователи СБУ сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Она находится под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала на Днепропетровщине женщину , подозреваемую в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Она собирала информацию об оборонных предприятиях и общественных организациях, поставляющих снаряжение украинским военным, для корректировки российских ракетно-дроновых атак.