09:36  19 октября
Во Львове возле стадиона "Динамо" поезд насмерть сбил девушку
10:35  19 октября
На Волыни Citroën съехал в кювет: травмировались пять женщин
10:49  19 октября
В Ровенской области из-за вражеских атак есть обесточивание
UA | RU
UA | RU
19 октября 2026, 11:10

Следила за военными и фотографировала порт: в Одессе задержали агентку РФ

19 октября 2026, 11:10
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности задержала в Одессе женщину, подозреваемую в сотрудничестве с ФСБ России. Она собирала координаты украинских военных объектов для подготовки ракетно-дроновых атак

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Основными целями, которые определили российские кураторы, были дислокации Национальной гвардии Украины, объекты нефтепереработки и портовая инфраструктура Одессы.

По данным расследования, подозреваемая работала торговой представительницей местной пищевой компании. Вниманию российской спецслужбы она попала, когда искала дополнительный заработок в Telegram-каналах.

После вербовки женщина поддерживала связь с российской спецслужбой через посредника – сотрудника одного из подразделений оккупационного Министерства внутренних дел РФ во временно захваченном Крыму.

По инструкциям куратора она отслеживала места сосредоточения украинских военных и техники, отмечала их на Google Maps и передавала собранную информацию российской стороне. Также фиксировала расположение нефтеперерабатывающих предприятий и крупных логистических центров одесского порта.

Для конспирации подозреваемая постоянно меняла маршруты общественного транспорта, из окон которого фотографировала потенциальные цели по телефону.

Сотрудники СБУ задокументировали ее деятельность и задержали во время доразведки вблизи одного из объектов. Во время задержания у женщины изъяли смартфон с доказательствами возможного сотрудничества с ФСБ.

Следователи СБУ сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенное в условиях военного положения.

Она находится под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала на Днепропетровщине женщину, подозреваемую в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Она собирала информацию об оборонных предприятиях и общественных организациях, поставляющих снаряжение украинским военным, для корректировки российских ракетно-дроновых атак.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ Одесса СБУ ФСБ РФ агент рф сотрудничество с врагом
СБУ разоблачила адвоката, который продавал "закрытие уголовного дела"
16 октября 2026, 23:20
Готовил теракты в Харькове: агент РФ прятал бомбы под видом автозапчастей
16 октября 2026, 10:42
СБУ задержала 5 подозреваемых в поджогах авто военных и волонтеров по заказу РФ
15 октября 2026, 19:20
Все новости »
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
Повреждены десятки домов: количество пострадавших в Ирпене выросло
19 октября 2026, 12:46
Благими намерениями: как "сертификат идентичности" раскалывает украинцев за границей
19 октября 2026, 12:20
Новые удары по энергетике Украины: где зафиксировали обесточивание
19 октября 2026, 12:19
Стрельба возле школы в Тернополе: мужчина ранил несовершеннолетнего
19 октября 2026, 11:44
Россия атаковала 11 областей: 550 тысяч семей остались без света – Зеленский
19 октября 2026, 11:27
Россияне нанесли удар четырьмя КАБами по Запорожскому району: погиб мужчина
19 октября 2026, 11:18
В Ровенской области из-за вражеских атак есть обесточивание
19 октября 2026, 10:49
Враг ударил по промышленному предприятию в Кривом Роге: есть погибшие
19 октября 2026, 10:38
На Волыни Citroën съехал в кювет: травмировались пять женщин
19 октября 2026, 10:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Все публикации »
Валерий Пекар
Виктор Ягун
Игорь Луценко
Все блоги »