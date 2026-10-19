Следила за военными и фотографировала порт: в Одессе задержали агентку РФ

Фото: СБУ

Служба безопасности задержала в Одессе женщину, подозреваемую в сотрудничестве с ФСБ России. Она собирала координаты украинских военных объектов для подготовки ракетно-дроновых атак

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Основными целями, которые определили российские кураторы, были дислокации Национальной гвардии Украины, объекты нефтепереработки и портовая инфраструктура Одессы.

По данным расследования, подозреваемая работала торговой представительницей местной пищевой компании. Вниманию российской спецслужбы она попала, когда искала дополнительный заработок в Telegram-каналах.

После вербовки женщина поддерживала связь с российской спецслужбой через посредника – сотрудника одного из подразделений оккупационного Министерства внутренних дел РФ во временно захваченном Крыму.

По инструкциям куратора она отслеживала места сосредоточения украинских военных и техники, отмечала их на Google Maps и передавала собранную информацию российской стороне. Также фиксировала расположение нефтеперерабатывающих предприятий и крупных логистических центров одесского порта.

Для конспирации подозреваемая постоянно меняла маршруты общественного транспорта, из окон которого фотографировала потенциальные цели по телефону.

Сотрудники СБУ задокументировали ее деятельность и задержали во время доразведки вблизи одного из объектов. Во время задержания у женщины изъяли смартфон с доказательствами возможного сотрудничества с ФСБ.

Следователи СБУ сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенное в условиях военного положения.

Она находится под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала на Днепропетровщине женщину, подозреваемую в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Она собирала информацию об оборонных предприятиях и общественных организациях, поставляющих снаряжение украинским военным, для корректировки российских ракетно-дроновых атак.