На Ровенщине в результате российской атаки пострадали четыре человека

Фото: полиция Ровенской области

Ночью 20 октября в результате российской атаки на Ровенщине травмировались четыре человека. Женщина получила перелом ноги, еще трое мужчин пострадали из-за попадания в торговый центр. Двое из них госпитализированы

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Женщине предоставили медицинскую помощь и отпустили. Трое мужчин травмировались в результате попадания в торговый центр, двоих из них доставили в больницу.

По состоянию на 15:00 в полицию поступило 94 обращения от граждан по поводу повреждения имущества в результате атаки.

На местах происшествия полицейские офицеры общин и патрульные обеспечивали охрану. Взрывотехники обследовали каждую локацию и удалили обломки.

Силы противовоздушной обороны уничтожали русские беспилотники. Правоохранители отмечают, что обломки сбитых БПЛА могут оставаться опасными. В случае их обнаружения необходимо немедленно уведомить полицию по номеру 102.

Следователи СБУ при процессуальном руководстве прокуратуры документируют последствия атаки и расследуют уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления.

Напомним, что 19 октября в результате вражеских атак в разных уголках Ровенской области зафиксировали обесточивание. Больше всего отключений – в Ровенском районе.