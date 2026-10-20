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20 октября 2026, 15:59

В Херсонской области двух женщин осудили за псевдореферендум

20 октября 2026, 15:59
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Фото: Херсонская областная прокуратура
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В Херсонской области двух жительниц региона — 58-летнюю женщину и ее 26-летнюю дочь — заочно приговорили к девяти годам лишения свободы за участие в организации и проведении псевдореферендума в оккупированном селе Бургунка

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

Их также обязали конфисковать имущество и на 15 лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с организацией выборов и референдумов.

Суд признал женщин виновными в коллаборационной деятельности по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

По данным прокуратуры, в сентябре 2022 года осужденные добровольно вошли в состав незаконной "участковой избирательной комиссии", созданной оккупационными властями во временно оккупированном селе Бургунка. Комиссия готовила и проводила псевдореферендум по "присоединению" Херсонской области к России.

Женщины вместе с другими участниками незаконной комиссии обходили дома местных жителей со списками избирателей и переносными ящиками для голосования. Они выдавали бюллетени и предлагали людям проголосовать за присоединение региона к РФ. Заполненные бюллетени передавали в оккупационную избирательную комиссию для последующего подсчета.

В ходе судебного разбирательства местные жители узнали женщин как участниц незаконного "референдума". Свидетели подтвердили, что лично выдавали бюллетени и предлагали принять участие в "голосовании".

Приговор вынесли заочно. Отбывать наказание осужденные начнут после фактического задержания.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант , который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.

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