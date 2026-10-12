Работа школ Киева в условиях отключений света: разъяснение КГГА

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В Киеве формат работы школ при отключении электроэнергии и водоснабжения будет зависеть от ситуации безопасности, технических возможностей заведений и способности обеспечить надлежащие условия для детей и работников

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации, передает RegioNews .

Если в заведении нет электроэнергии, при наличии технических возможностей будут использоваться генераторы, инверторы и зарядные станции. Если освещение будет недостаточно для выполнения письменных заданий, уроки будут проводить устно.

Если школа не сможет обеспечить надлежащие условия для пребывания детей, учащихся переведут на дистанционное обучение для восстановления необходимых условий.

Очное обучение возможно только при соблюдении санитарных требований. Если в школе нет воды, образовательный процесс будет организован дистанционно до улучшения ситуации.

При благоприятных условиях безопасности уроки будут проводить в помещениях школ. При воздушной тревоге ученики и педагоги должны переходить к укрытиям.

В КГГА также отметили, что город продолжает практику "образовательной миграции". Она предусматривает организацию обучения в свободных помещениях других школ и детских садов, отвечающих необходимым требованиям.

Дистанционно будут учиться дети, которые находятся как в Киеве, так и за его пределами. При необходимости онлайн-уроки будут проводить с безопасных мест, в том числе из школьных укрытий.

В случае повреждения здания школы или возникновения других чрезвычайных ситуаций, учреждение может временно перейти на дистанционное обучение. Об изменениях родителей будет информировать администрация школы.

В КГГА отметили, что во время воздушной тревоги онлайн-урок приостанавливается, чтобы учитель и учащиеся могли перейти в безопасное место. После этого занятия продолжают или начинают следующий урок в соответствии с расписанием.

Учитель фиксирует присутствие учащихся в начале урока. Родители могут проверять электронный дневник и получать уведомления, если ребенок не приобщился к занятию.

Формат обучения будет определяться в зависимости от ситуации, последствий обстрелов, наличия электроэнергии, воды и тепла, а также возможности гарантировать безопасность детей.

Напомним, утром 1 октября вражеский беспилотник попал в здание школы в Соломенском районе города – возникло возгорание.

Кроме того, в ночь на 1 октября и утром россияне атаковали Киев беспилотниками. Возникли пожары в многоэтажке и на складе , пострадал мужчина.