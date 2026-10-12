Робота шкіл Києва в умовах відключень світла: роз'яснення КМДА

Фото ілюстративне

У Києві формат роботи шкіл під час відключень електроенергії та водопостачання залежатиме від безпекової ситуації, технічних можливостей закладів і здатності забезпечити належні умови для дітей та працівників

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації, передає RegioNews .

Якщо в закладі немає електроенергії, за наявності технічних можливостей використовуватимуть генератори, інвертори та зарядні станції. Якщо освітлення буде недостатнім для виконання письмових завдань, уроки проводитимуть усно.

Якщо школа не зможе забезпечити належні умови для перебування дітей, учнів переведуть на дистанційне навчання до відновлення необхідних умов.

Очне навчання можливе лише за умови дотримання санітарних вимог. Якщо в школі немає води, освітній процес організовуватимуть дистанційно до покращення ситуації.

За сприятливих безпекових умов уроки проводитимуть у приміщеннях шкіл. Під час повітряної тривоги учні та педагоги мають переходити до укриттів.

У КМДА також зазначили, що місто продовжує практику "освітньої міграції". Вона передбачає організацію навчання у вільних приміщеннях інших шкіл і дитячих садків, які відповідають необхідним вимогам.

Дистанційно навчатимуться діти, які перебувають як у Києві, так і за його межами. За потреби онлайн-уроки проводитимуть із безпечних місць, зокрема зі шкільних укриттів.

У разі пошкодження будівлі школи або виникнення інших надзвичайних ситуацій заклад може тимчасово перейти на дистанційне навчання. Про зміни батьків інформуватиме адміністрація школи.

У КМДА наголосили, що під час повітряної тривоги онлайн-урок призупиняється, аби вчитель та учні могли перейти в безпечне місце. Після цього заняття продовжують або розпочинають наступний урок відповідно до розкладу.

Учитель фіксує присутність учнів на початку уроку. Батьки можуть перевіряти електронний щоденник і отримувати повідомлення, якщо дитина не долучилася до заняття.

Формат навчання визначатимуть залежно від безпекової ситуації, наслідків обстрілів, наявності електроенергії, води й тепла, а також можливості гарантувати безпеку дітей.

Нагадаємо, зранку 1 жовтня ворожий безпілотник влучив у будівлю школи у Солом'янському районі міста – виникло загоряння.

Окрім того, у ніч на 1 жовтня та вранці росіяни атакували Київ безпілотниками. Виникли пожежі у багатоповерхівці та на складі, постраждав чоловік.