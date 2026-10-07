Атака на Киев: погибли два человека, среди пострадавших - ребенок

Фото: прокуратура

Вечером 7 октября россияне ударили по Киеву беспилотниками. К сожалению, в результате атаки погибли люди

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

По состоянию на 21.30 в Киеве в результате падения беспилотника во дворе жилого дома на Оболони известно о двух погибших. Это женщина и мужчина. Кроме того, шесть жителей пострадали: у них осколочные ранения, у одного мужчины травматическая ампутация ноги.

Среди пострадавших 12-летний мальчик: у него акуботравма и острая реакция на стресс.

Напомним, что в ночь на 7 октября в результате российской атаки на Киевщину значительные повреждения получил центр реабилитации хищных и водоплавающих птиц "Усадьба Нюшаник".