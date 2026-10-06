Россияне атаковали Кривой Рог двумя "Бандеролями"
Утром 6 октября российские войска атаковали центр Кривого Рога двумя боеприпасами "Бандероль"
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.
Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа добавил, что в результате удара один человек получил ранения.
По его словам, в центре Кривого Рога возник пожар. На месте работают соответствующие службы, последствия атаки уточняются.
Ганжа также призвал жителей области оставаться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.
Напомним, в ночь на 6 октября российские войска совершили почти 20 атак беспилотниками по трем районам Днепропетровской области. В результате ударов два человека получили ранения, зафиксированы разрушения и пожары.
Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье: пятеро пострадавшихВсе новости »
06 октября 2026, 09:40В Краматорске дроны атаковали скорые и жилой дом: есть погибшая и четверо раненых
06 октября 2026, 09:29Россияне ударили по Харьковщине: семеро погибших и 80 пострадавших
06 октября 2026, 08:38
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
Роботизированные турели впервые сбили "Герань-5": заявление Воздушных сил
06 октября 2026, 10:21Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье: пятеро пострадавших
06 октября 2026, 09:40В Краматорске дроны атаковали скорые и жилой дом: есть погибшая и четверо раненых
06 октября 2026, 09:29Лубинец объяснил, что могут и чего не могут делать работники ТЦК
06 октября 2026, 09:11Силы ПВО обезвредили 114 из 137 беспилотников, которыми враг атаковал Украину
06 октября 2026, 08:56На Сумщине в результате вражеских обстрелов погиб человек и девять пострадали
06 октября 2026, 08:43Россияне ударили по Харьковщине: семеро погибших и 80 пострадавших
06 октября 2026, 08:38Оккупанты обстреляли три района Днепропетровщины: двое раненых
06 октября 2026, 08:28Угрозы пистолетом и избиения в центре Львова: полиция нашла нападающих
06 октября 2026, 08:25
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Все блоги »