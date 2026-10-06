Россияне атаковали Кривой Рог двумя "Бандеролями"

Фото: Telegram/Первый городской. Кривой Рог

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа добавил, что в результате удара один человек получил ранения.

По его словам, в центре Кривого Рога возник пожар. На месте работают соответствующие службы, последствия атаки уточняются.

Ганжа также призвал жителей области оставаться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.

Напомним, в ночь на 6 октября российские войска совершили почти 20 атак беспилотниками по трем районам Днепропетровской области. В результате ударов два человека получили ранения, зафиксированы разрушения и пожары.