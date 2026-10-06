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06 октября 2026, 10:02

Россияне атаковали Кривой Рог двумя "Бандеролями"

06 октября 2026, 10:02
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Фото: Telegram/Первый городской. Кривой Рог
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Утром 6 октября российские войска атаковали центр Кривого Рога двумя боеприпасами "Бандероль"

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа добавил, что в результате удара один человек получил ранения.

По его словам, в центре Кривого Рога возник пожар. На месте работают соответствующие службы, последствия атаки уточняются.

Ганжа также призвал жителей области оставаться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.

Напомним, в ночь на 6 октября российские войска совершили почти 20 атак беспилотниками по трем районам Днепропетровской области. В результате ударов два человека получили ранения, зафиксированы разрушения и пожары.

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