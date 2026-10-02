Удар по 25-поверхівці в Києві: загинула людина, є постраждалі

Фото: ДСНС Києва

Унаслідок російського удару по Києву загинула людина, ще щонайменше двоє осіб постраждали. У Дарницькому районі ворожий удар пошкодив 25-поверховий житловий будинок

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що пожежа виникла на 24-25 поверхах. Рятувальники ліквідували займання на площі 120 квадратних метрів.

Площа руйнувань становить близько 40 квадратних метрів. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло загиблої людини.

Із будинку евакуювали шістьох людей. Ще двох постраждалих рятувальники вивели з будівлі та передали медикам.

Наразі тривають роботи з розбирання та проливання конструкцій.

Нагадаємо, зранку 2 жовтня російські війська атакували Київ безпілотниками. Було зафіксовано повторне влучання у Південний міст. Окрім того, у Дарницькому районі пошкоджено верхні поверхи 25-поверхового житлового будинку.