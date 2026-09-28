Ночная атака на Киев: четверо пострадавших, повреждены дома и офисы

Фото: ГСЧС Киева

В Киеве в результате ночной российской атаки пострадали четыре человека. В нескольких районах столицы зафиксировали попадание и повреждение зданий, возникли пожары

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В Подольском районе повреждено нежилое здание. Там возник пожар и частично разрушена кровля. Во время повторного попадания взрывной волной выбило окна в расположенном рядом жилом доме. Спасатели обнаружили троих пострадавших.

В Голосеевском районе БпЛА попал в частный двухэтажный жилой дом. Один человек получил ранения.

Также в Печерском и Шевченковском районах произошли пожары в офисных зданиях.

Напомним, накануне в Дарницком районе Киева российский беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом.

Ранее в Голосеевском районе Киева зафиксировали попадание в четырехэтажное нежилое здание.

Кроме того, в ночь на 27 сентября российские войска снова атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате вражеской атаки в столице погиб мужчина.