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28 вересня 2026, 07:02

Нічна атака на Київ: четверо постраждалих, пошкоджені будинки та офіси

28 вересня 2026, 07:02
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Фото: ДСНС Києва
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У Києві внаслідок нічної російської атаки постраждали четверо людей. У кількох районах столиці зафіксували влучання та пошкодження будівель, виникли пожежі

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

У Подільському районі пошкоджено нежитлову будівлю. Там виникла пожежа та частково зруйновано покрівлю. Під час повторного влучання вибуховою хвилею вибило вікна у розташованому поруч житловому будинку. Рятувальники виявили трьох постраждалих.

У Голосіївському районі БпЛА влучив у приватний двоповерховий житловий будинок. Одна людина отримала поранення.

Також у Печерському та Шевченківському районах сталися пожежі в офісних будівлях.

Нагадаємо, напередодні в Дарницькому районі Києва російський безпілотник влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок.

Раніше в Голосіївському районі Києва зафіксували влучання у чотириповерхову нежитлову будівлю.

Окрім того, в ніч на 27 вересня російські війська знову атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки у столиці загинув чоловік.

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