Нічна атака на Київ: четверо постраждалих, пошкоджені будинки та офіси

Фото: ДСНС Києва

У Києві внаслідок нічної російської атаки постраждали четверо людей. У кількох районах столиці зафіксували влучання та пошкодження будівель, виникли пожежі

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

У Подільському районі пошкоджено нежитлову будівлю. Там виникла пожежа та частково зруйновано покрівлю. Під час повторного влучання вибуховою хвилею вибило вікна у розташованому поруч житловому будинку. Рятувальники виявили трьох постраждалих.

У Голосіївському районі БпЛА влучив у приватний двоповерховий житловий будинок. Одна людина отримала поранення.

Також у Печерському та Шевченківському районах сталися пожежі в офісних будівлях.

Нагадаємо, напередодні в Дарницькому районі Києва російський безпілотник влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок.

Раніше в Голосіївському районі Києва зафіксували влучання у чотириповерхову нежитлову будівлю.

Окрім того, в ніч на 27 вересня російські війська знову атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки у столиці загинув чоловік.