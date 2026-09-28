Вражеская атака на Ровенщину: поврежден частный дом

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В Ровенской области во время очередной вражеской атаки поврежден частный жилой дом

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки был поврежден частный дом. К счастью, обошлось без раненых.

На месте работали представители соответствующих служб. Они зафиксировали последствия вражеской атаки.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 712 ударов по 54 населенным пунктам Запорожской области. Погиб один человек, еще четверо получили ранения.