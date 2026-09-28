Фото: ОВА

В ночь на 28 сентября в результате вражеских ударов по Салтовскому и Киевскому районам Харькова пострадали более 20 человек, среди них – 8 детей

Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и ГСЧС, передает RegioNews.

Наибольшие повреждения получил 9-этажный дом в Салтовском районе, куда пришелся один из вражеских ударов.

Зафиксировано попадание на уровне 2 этажа, из-за чего разрушены конструкции квартир на втором и третьем этажах. Чрезвычайники эвакуировали и спасли из побитого здания 32 человека.

Медики оказали помощь 24 пострадавшим. В частности, были госпитализированы двое детей – 8- и 12-летние мальчики. Еще шесть детей в возрасте от 3 до 15 лет получили помощь врачей на месте.

На местах продолжают работать подразделения ГСЧС, полиции, бригады медиков, коммунальщики и волонтеры.

Спасательно-розыскные работы продолжаются, а психологи оказывают необходимую помощь жителям.

Напомним, в Киеве в результате ночной российской атаки пострадали четыре человека. В нескольких районах столицы зафиксировали попадание и повреждение построек, возникли пожары.