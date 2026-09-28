Дроны, авиация и артиллерия: РФ нанесла 712 ударов по Запорожской области

Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 712 ударов по 54 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских ударов по Запорожью и Запорожскому району погиб один человек, еще четверо получили ранения.

В частности, оккупанты осуществили:

20 авиационных ударов;

520 атак БпЛА, предпочтительно FPV-дронами;

3 обстрела из РСЗО;

169 артиллерийских ударов.

Под вражеским огнем находились Запорожье и десятки населенных пунктов области, в частности Орехов, Гуляйпольское, Степногорск, Приморское, Павловка, Новоандреевка, Преображенка, Малая Токмачка и другие.

За сутки поступило 117 сообщений о повреждениях жилых домов, объектов инфраструктуры и автомобилей.

Напомним, в Киеве в результате ночной российской атаки пострадали четыре человека. В нескольких районах столицы зафиксировали попадание и повреждение зданий, возникли пожары.