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28 сентября 2026, 07:18

Дроны, авиация и артиллерия: РФ нанесла 712 ударов по Запорожской области

28 сентября 2026, 07:18
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Фото: Запорожская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 712 ударов по 54 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских ударов по Запорожью и Запорожскому району погиб один человек, еще четверо получили ранения.

В частности, оккупанты осуществили:

  • 20 авиационных ударов;
  • 520 атак БпЛА, предпочтительно FPV-дронами;
  • 3 обстрела из РСЗО;
  • 169 артиллерийских ударов.

Под вражеским огнем находились Запорожье и десятки населенных пунктов области, в частности Орехов, Гуляйпольское, Степногорск, Приморское, Павловка, Новоандреевка, Преображенка, Малая Токмачка и другие.

За сутки поступило 117 сообщений о повреждениях жилых домов, объектов инфраструктуры и автомобилей.

Напомним, в Киеве в результате ночной российской атаки пострадали четыре человека. В нескольких районах столицы зафиксировали попадание и повреждение зданий, возникли пожары.

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