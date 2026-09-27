Россия дважды ударила по дата-центру в Киеве: среди пострадавших двое детей

Фото: "РБК-Украина"

Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение этой недели российские войска применили против Украины более 2200 ударных беспилотников, около 1650 авиационных бомб и 38 ракет разных типов, значительная часть которых была баллистической

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

По словам президента, в результате российских ударов этой ночью погибли.

Под ударом оказались жилые дома, энергетические объекты и другие гражданские инфраструктуры в Одесской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Житомирской и Киевской областях.

Зеленский также сообщил, что утром росийсские войска дважды атаковали дата-центр в Киеве. В результате первого удара пострадали три человека, среди них двое детей.

Президент отметил, что Украина продолжает работать с европейскими странами, США, Канадой, Японией, Австралией и другими партнерами по усилению противовоздушной обороны и дипломатическим усилиям.

В то же время, Зеленский заявил, что Украине, по его мнению, не хватает последовательной позиции Китая, Индии, Бразилии, Южной Африки и других стран "Глобального Юга" относительно давления на Россию.

"Фактически каждая из этих стран оказывает влияние на Россию и может помочь миру стать реальностью", – отметил президент.

Он подчеркнул, что усиление безопасности Украины будет способствовать, по его словам, безопасности и стабильности в мире.

Напомним, в ночь на 27 сентября российские войска снова атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате вражеской атаки в столице погиб мужчина. В Соломенском районе в результате попадания БпЛА загорелось одноэтажное здание станции технического обслуживания.