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27 вересня 2026, 17:41

У Дарницькому районі Києва дрон влучив у дев'ятиповерхівку

27 вересня 2026, 17:41
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Фото: соцмережі
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У Дарницькому районі Києва російський безпілотник влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок

Про це повідомила КМВА, передає RegioNews.

Столичний мер Віталій Кличко уточнив, що влучання зафіксовано на рівні 4-5 поверхів.

Наразі відомо про одну постраждалу жінку

На місці працюють відповідні служби.

Нагадаємо, раніше в Голосіївському районі Києва зафіксували влучання у чотириповерхову нежитлову будівлю.

Окрім того, в ніч на 27 вересня російські війська знову атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки у столиці загинув чоловік.

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