У Дарницькому районі Києва дрон влучив у дев'ятиповерхівку
У Дарницькому районі Києва російський безпілотник влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок
Про це повідомила КМВА, передає RegioNews.
Столичний мер Віталій Кличко уточнив, що влучання зафіксовано на рівні 4-5 поверхів.
Наразі відомо про одну постраждалу жінку
На місці працюють відповідні служби.
Нагадаємо, раніше в Голосіївському районі Києва зафіксували влучання у чотириповерхову нежитлову будівлю.
Окрім того, в ніч на 27 вересня російські війська знову атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки у столиці загинув чоловік.
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