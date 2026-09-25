Россия ударила по Сумам двумя управляемыми авиабомбами: есть пострадавшие
Российские войска 25 сентября нанесли удар по Сумам двумя управляемыми авиабомбами. Попадание зафиксировали в двух локациях в разных частях города. В результате атаки повреждены частные жилые дома и здание учебного заведения, есть пострадавшие
Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает RegioNews .
"Двумя управляемыми авиабомбами враг ударил по областному центру. Зафиксированы попадания на двух локациях в разных частях Сум. Повреждены частные жилые дома, здание учебного заведения", - сообщил Олег Григоров.
По его словам, есть пострадавшие. Одного раненого человека уже госпитализировали.
На местах идет спасательная операция. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, что в Соломенском районе Киева 25 сентября в результате попадания беспилотника в офисное здание погибли четыре человека. Еще семеро пострадали, среди них ребенок.