Российский БпЛА попал в офисное здание Киева: погибли четыре человека

Фото: ГСЧС

В Соломенском районе Киева 25 сентября в результате попадания беспилотника в офисное здание погибли четыре человека. Еще семеро пострадали, среди них ребенок

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews .

В 14:43 Кличко сообщил, что в результате попадания БпЛА в офисное здание в Соломенском районе поврежден фасад и выбиты окна. По предварительной информации, пострадали. Экстренные службы отправились на место.

В 15.03 стало известно, что на парковке возле офисного здания, куда попал беспилотник, загорелись автомобили. Там обнаружили тела троих погибших. Также сообщалось о семи пострадавших.

В 15:34 мэр Киева уточнил, что количество погибших выросло до четырех. Среди семи пострадавших один ребенок.

"Уже четверо погибших в результате попадания БпЛА в офисное здание в Соломенском районе. Среди семи пострадавших — один ребенок. Пожар на парковке возле офисного центра был ликвидирован", — сообщил Виталий Кличко.

Позже мэр уточнил общие последствия российских атак по столице за 25 сентября.

"В общей сложности 25 сентября в столице, в результате атак врага, пострадали 27 жителей города. Погибли 5 человек", — сообщил Кличко.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, около 08:00 25 сентября вражеский беспилотник попал в 16-этажное здание в Печерском районе Киева. Погиб 14-летний мальчик, еще семь жителей дома получили ранения. Также сообщалось о 9 пострадавших.