У Києві БпЛА впав на бізнес-центр: спалахнула пожежа

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У Голосіївському районі Києва безпілотник впав на чотириповерховий бізнес-центр

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, екстрені служби прямують на місце події.

Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють про пожежу в бізнес-центрі неподалік залізничного вокзалу.

Інформація про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, російська армія із самого ранку атакує столицю. Через підвищену повітряну загрозу тимчасово призупинили рух міської електрички в обох напрямках. Окрім того, повідомлялося про падінння уламків та пожежу в двох районах столиці.

Внаслідок ворожих атак пошкоджені АЗС у Голосіївському та Дарницькому районах міста. Було відомо про трьох постраждалих.