У Києві БпЛА впав на бізнес-центр: спалахнула пожежа
У Голосіївському районі Києва безпілотник впав на чотириповерховий бізнес-центр
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.
За його словами, екстрені служби прямують на місце події.
Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють про пожежу в бізнес-центрі неподалік залізничного вокзалу.
Інформація про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, російська армія із самого ранку атакує столицю. Через підвищену повітряну загрозу тимчасово призупинили рух міської електрички в обох напрямках. Окрім того, повідомлялося про падінння уламків та пожежу в двох районах столиці.
Внаслідок ворожих атак пошкоджені АЗС у Голосіївському та Дарницькому районах міста. Було відомо про трьох постраждалих.
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