10:57  23 вересня
На Львівщині вантажівка зіткнулася з електросамокатом: постраждали двоє дітей
10:59  23 вересня
Вибухівка у сміттєвому баку: СБУ запобігла теракту в центрі Рівного
08:28  23 вересня
На Рівненщині 17-річна мотоциклістка врізалася у магазин: у неї перелом черепа
UA | RU
UA | RU
23 вересня 2026, 10:15

Наслідки атак на Київ: вісім постраждалих, один чоловік помер в лікарні

23 вересня 2026, 10:15
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Внаслідок ранкової ворожої атаки безпілотниками на столицю зафіксовано пошкодження у Голосіївському, Дарницькому та Шевченківському районах

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко та пресслужба поліції, передає RegioNews.

БпЛА влучили у дві автозаправні станції у Голосіївському та Дарницькому районах, а також у будівлю бізнес-центру. Зокрема, уламками пошкоджена ремонтна майстерня та кілька автомобілів.

Загалом через атаку постраждали вісім людей. Один із поранених, якого доправили до лікарні у тяжкому стані, на жаль, помер. Наразі у стаціонарах міських лікарень перебувають четверо постраждалих.

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки ворожих атак.

Нагадаємо, зранку в Києві через підвищену повітряну загрозу тимчасово призупинили рух міської електрички в обох напрямках. Окрім того, повідомлялося про падінння уламків та пожежу в двох районах столиці.

Внаслідок ворожих атак пошкоджені АЗС у Голосіївському та Дарницькому районах міста. Раніше повідомлялося про трьох постраждалих.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Київ обстріли загиблий постраждалі наслідки
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
17 млн грн за 2,5 року: журналісти розповіли про бізнес дружини фігуранта "Карфагена"
23 вересня 2026, 11:24
Дрони-перехоплювачі не врятують склади: ціна помилки в організації ППО
23 вересня 2026, 11:09
Вибухівка у сміттєвому баку: СБУ запобігла теракту в центрі Рівного
23 вересня 2026, 10:59
На Львівщині вантажівка зіткнулася з електросамокатом: постраждали двоє дітей
23 вересня 2026, 10:57
У ДСНС показали ліквідацію пожежі у ТЦ на Одещині після ворожого удару
23 вересня 2026, 10:43
Ворожі дрони атакували сільгосппідприємство на Чернігівщині: є руйнування
23 вересня 2026, 10:28
На Вінниччині маршрутка врізалася у відбійник: травмувалися дві пасажирки
23 вересня 2026, 10:13
У Києві БпЛА впав на бізнес-центр: спалахнула пожежа
23 вересня 2026, 10:03
Зустріч Зеленського і Трампа: тиск на Київ та тінь Пекіна
23 вересня 2026, 09:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Микола Княжицький
Всі блоги »