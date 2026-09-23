Фото: поліція

Внаслідок ранкової ворожої атаки безпілотниками на столицю зафіксовано пошкодження у Голосіївському, Дарницькому та Шевченківському районах

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко та пресслужба поліції, передає RegioNews.

БпЛА влучили у дві автозаправні станції у Голосіївському та Дарницькому районах, а також у будівлю бізнес-центру. Зокрема, уламками пошкоджена ремонтна майстерня та кілька автомобілів.

Загалом через атаку постраждали вісім людей. Один із поранених, якого доправили до лікарні у тяжкому стані, на жаль, помер. Наразі у стаціонарах міських лікарень перебувають четверо постраждалих.

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки ворожих атак.

Нагадаємо, зранку в Києві через підвищену повітряну загрозу тимчасово призупинили рух міської електрички в обох напрямках. Окрім того, повідомлялося про падінння уламків та пожежу в двох районах столиці.

Внаслідок ворожих атак пошкоджені АЗС у Голосіївському та Дарницькому районах міста. Раніше повідомлялося про трьох постраждалих.