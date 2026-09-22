В Киеве прямо на поле с кукурузой нашли каннабису на миллионы

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В Киеве правоохранители разоблачили наркотический бизнес. Каннабис на миллионы гривен выращивали прямо на полях среди кукурузы

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Организаторами наркотического бизнеса оказались трое мужчин: 34-летний киевлянин и двое жителей Киевской области в возрасте 39 и 33 лет.

Злоумышленники обустроили плантацию конопли на одном из участков в поселке Киевской области. Каннабис выращивали прямо посреди поля с кукурузой. Затем они собирали урожай и сушили, после чего фасовали готовый каннабис для дальнейшей продажи. Продавали наркотические вещества злоумышленники через почтовые отправления. В частности, маскируя это среди одежды.

В ходе обысков изъято более 12 килограммов каннабиса, стоимость которого по ценам "черного" рынка составляет около 5,6 миллиона гривен.

Напомним, правоохранители Ивано-Франковской области разоблачили и ликвидировали канал поставки наркотических средств в Коломыйскую исправительную колонию. 35-летний житель Калуша закупал наркотические вещества, маскировал их в конфетах и паштете, после чего отправлял почтовые отправления в колонию.