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22 сентября 2026, 18:25

В Киеве российская киллерша готовила замаи на лидера ОО

22 сентября 2026, 18:25
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Фото из открытых источников
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СБУ задержала российскую агентку. Она собиралась ликвидировать российского оппозиционера, возглавляющего одну из общеукраинских общественных организаций

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, киллерша должна была застрелить активиста из боевого пистолета. Она планировала это сделать возле одного из киевских спортзалов, где он работает тренером по кикбоксингу.

Таким образом, Россия хотели убить российского оппозиционера, который с 2022 года воевал за Украину – сначала на Киевщине, а затем – на Восточном фронте.

Злоумышленницу задержали. Она оказалась безработной жительницей Мелитополя, которую завербовали россияне. Она проходила курс подготовки на базе "филиала" ФСБ, где его обучали конспирации и стрельбе. После завершения тренировок киллерку переправили в Житомир транзитом через территорию Беларуси, а затем прибыла в Киев.

В Киеве женщина регулярно меняла гостиницы. При этом она оставляла отметку на дверях для обнаружения возможного пребывания посторонних в помещении.

Пока ее задержали. Женщине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали двух агентов российских спецслужб , готовивших теракт против украинских военных. Речь идет о 25-летнем харьковчанине и его несовершеннолетнем сообщнице, которых завербовали представители РФ.

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