В Херсонской области из-за российских обстрелов погибли двое гражданских и семеро пострадали

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22 сентября 2026 года российские военные атаковали населенные пункты Херсонской области реактивной и ствольной артиллерией, а также беспилотниками различных типов. По состоянию на 17:30 известно о двух погибших и семи раненых

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

По данным следствия, около 09:00 российские военные с помощью дрона атаковали Никольское. В результате удара погиб 69-летний мужчина.

Еще одна смертельная атака произошла около 13:10 в поселке Нововоронцовка. Российские военные применили беспилотник, в результате чего погиб 63-летний мужчина.

В Херсоне в результате артиллерийских обстрелов и атак беспилотниками ранения получили шесть человек. Еще один человек пострадал из-за атаки российского БПЛА в Бериславе.

В результате российских атак повреждены частные и многоквартирные дома, а также служебный и легковой автотранспорт.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений по ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины.

Напомним, что российские военные днем 22 сентября атаковали беспилотником легковой автомобиль в поселке Нововоронцовка Херсонской области. В результате удара погиб 63-летний мужчина.