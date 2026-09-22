У Києві прямо на полі з кукурудзою знайшли канабісу на мільйони

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У Києві правоохоронці викрили наркотичний бізнес. Канабіс на мільйони гривень вирощували прямо на полях серед кукурудзи

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Організаторами наркотичного бізнесу виявились троє чоловіків: 34-річний киянин та двоє мешканців Київської області віком 39 та 33 роки.

Зловмисники облаштували плантацію конопель на одній з ділянок у селищі на Київщині. Канабіс вирощували прямо посеред поля з кукурудзою. Потім вони збирали врожай та сушили, після чого фасували готовий канабіс для подальшого продажу. Продавали наркотичні речовини зловмисники через поштові відправлення. Зокрема, маскуючи це серед одягу.

Під час обшуків вилучено понад 12 кілограмів канабісу, вартість якого за цінами "чорного" ринку становить близько 5,6 мільйона гривень.

Нагадаємо, правоохоронці Івано-Франківської області викрили та ліквідували канал постачання наркотичних засобів до Коломийської виправної колонії. 35-річний мешканець Калуша закуповував наркотичні речовини, маскував їх у цукерках та паштеті, після чого надсилав поштові відправлення до колонії