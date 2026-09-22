В Киевской области задержали завкафедры университета, который продавал трудоустройство для отсрочки от мобилизации
В Киевской области заведующему кафедрой одного из учреждений высшего образования сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. По данным следствия, доктор педагогических наук за 8 тысяч долларов обещал военнообязанному помочь в трудоустройстве в университет, что должно было дать ему основания для получения отсрочки от мобилизации
Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .
По данным следствия, подозреваемый предложил военнообязанному помочь в оформлении на соответствующую должность в университете. Трудоустройство, по замыслу схемы, должно стать основанием для получения мужем отсрочки от призыва на военную службу.
За эту помощь заведующий кафедрой якобы потребовал 8 тысяч долларов США.
Правоохранители задержали мужчину непосредственно при извлечении неправомерной выгоды. Задержание было произведено в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Действия подозреваемого квалифицировали по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление влиянием.
Правоохранители устанавливают других людей, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.
Санкция ч. 3 ст. 369-2 УК Украины предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что в Ивано-Франковской области суд оштрафовал жительницу Космачской общины, которая с помощью искусственного интеллекта подделала документы об инвалидности, чтобы ее муж получил отсрочку от мобилизации .