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22 вересня 2026, 17:58

ДТП у Солом’янському районі столиці: у водія KIA виявили 2,24 проміле алкоголю

22 вересня 2026, 17:58
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Скриншот із відео
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У Солом’янському районі Києва патрульні склали адміністративні протоколи на водія автомобіля KIA, який, за словами очевидців, керував напідпитку та спричинив ДТП

Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews.

Повідомлення про аварію без травмованих надійшло до патрульних. За попередньою інформацією, водій KIA не надав переваги в русі автомобілю BMW, унаслідок чого сталося зіткнення.

Після прибуття на місце події патрульні поспілкувалися з ймовірним винуватцем аварії та виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Водій погодився пройти огляд за допомогою приладу "Драгер". Результат тесту становив 2,24 проміле.

Водночас чоловік не погодився з результатом перевірки та відмовився пройти повторний огляд на стан сп’яніння у найближчому медичному закладі.

Патрульні відсторонили водія від керування транспортним засобом та склали на нього адміністративні матеріали за ст. 124 КУпАП — порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, а також за ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані сп’яніння або відмова від проходження огляду на стан сп’яніння у встановленому законом порядку.

Надалі рішення у справі прийматиме суд.

Нагадаємо, ввечері 21 вересня на Закарпатті легковик зіткнувся з двома вантажівками. Загинув один чоловік, ще дві людини постраждали.

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