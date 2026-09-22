ДТП у Солом’янському районі столиці: у водія KIA виявили 2,24 проміле алкоголю

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У Солом’янському районі Києва патрульні склали адміністративні протоколи на водія автомобіля KIA, який, за словами очевидців, керував напідпитку та спричинив ДТП

Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews .

Повідомлення про аварію без травмованих надійшло до патрульних. За попередньою інформацією, водій KIA не надав переваги в русі автомобілю BMW, унаслідок чого сталося зіткнення.

Після прибуття на місце події патрульні поспілкувалися з ймовірним винуватцем аварії та виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Водій погодився пройти огляд за допомогою приладу "Драгер". Результат тесту становив 2,24 проміле.

Водночас чоловік не погодився з результатом перевірки та відмовився пройти повторний огляд на стан сп’яніння у найближчому медичному закладі.

Патрульні відсторонили водія від керування транспортним засобом та склали на нього адміністративні матеріали за ст. 124 КУпАП — порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, а також за ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані сп’яніння або відмова від проходження огляду на стан сп’яніння у встановленому законом порядку.

Надалі рішення у справі прийматиме суд.

Нагадаємо, ввечері 21 вересня на Закарпатті легковик зіткнувся з двома вантажівками. Загинув один чоловік, ще дві людини постраждали.