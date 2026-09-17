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17 вересня 2026, 07:06

Росіяни вдарили ракетами по Києву: 12 людей постраждали, двоє з них – діти

17 вересня 2026, 07:06
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У ніч на 17 вересня російські війська завдали ракетного удару по Києву. Унаслідок атаки в кількох районах столиці пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, складські приміщення й офіс

Про це повідомили міський голова Віталій Кличко та КМВА, передає RegioNews.

Станом на 04:39 відомо про 12 постраждалих, серед поранених – двоє дітей віком 10 та 12 років.

За словами Кличка, дев'ятеро постраждалих перебувають у лікарнях.

У Дніпровському районі уламки впали на кількох локаціях. Пошкоджено офісну будівлю та житловий будинок. Також зафіксовано падіння уламків на території складських приміщень і поблизу автозаправної станції.

У Святошинському районі, за попередньою інформацією, сталося влучання у нежитлову будівлю.

У Солом'янському районі пошкоджено складське приміщення.

Інформація про наслідки атаки та кількість постраждалих може уточнюватися.

Як відомо, вночі Росія атакувала Україну балістичними ракетами. У низці областей, зокрема в Києві, оголошували повітряну тривогу через ракетну загрозу. Жителів столиці закликали перебувати в укриттях.

Нагадаємо, впродовж 16 вересня російські війська понад 20 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією. Внаслідок обстрілів загинули п’ятеро людей, ще семеро дістали поранень.

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