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15 вересня 2026, 14:45

У Києві іноземець дав житло жінці, а потім зґвалтував її

15 вересня 2026, 14:45
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Фото з відкритих джерел
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У Києві судили 30-річного уродженця Республіки Таджикистан. Він зґвалтував жінку, які сам надав житло

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, знайомі чоловіка попросили на кілька днів надалти житло жінці. Вона приїхала до столиці з іншого міста, щоб оформити документи для виїзду за кордон, де її чекала родина. Коли гостя лягла спати, чоловік її зґвалтував. Вона чинила опір, внаслідок чого отримала синці та забої.

Суд призначив покарання до 4 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Харківщині суд підтвердив довічне ув'язнення для 31-річного чоловіка, який ґвалтував 11-річну падчерку.

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