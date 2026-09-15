Утренняя атака на Киев: погиб мужчина, еще восемь человек пострадали

Фото: Национальная полиция

В результате утренней атаки российских беспилотников на Киев погиб мужчина, еще восемь человек пострадали

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что погибший находился недалеко от автозаправочной станции в Дарницком районе столицы. Ранения получили восемь человек в Соломенском районе.

Российские беспилотники также попали в две АЗС в Дарницком и Голосеевском районах. Также в столице повреждены складские помещения, ресторан быстрого питания и бизнес-центр.

Последствия атаки были зафиксированы в Голосеевском, Дарницком, Оболонском и Соломенском районах.

На местах работают полицейские, спасатели, медики и другие профильные службы. Правоохранители обеспечивают безопасность, ограждают места происшествия и документируют последствия российской атаки.

Напомним, утром 15 сентября российские войска атаковали беспилотниками Киев. Были зафиксированы попадания в Дарницком и Оболонском районах города. Сообщалось о семи пострадавших.